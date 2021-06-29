شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأماكن 23 مجزرا بالجيزة ستفتح مجانا طوال أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” قائمة بأماكن 23 مجزرا بالجيزة ستفتح مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، أمام المواطنين، على أن يصطحب المواطن الجزار الخاص به .

وتشمل المجازر التى قررت المحافظة فتحها بالمجان للمواطنين .

مجزر المنيب بشارع المدبح

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق

مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية .

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم .

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية .

مجزر ناهيا بالمريوطية .

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين .

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق .

مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين .

مجزرى العياط والمتانيا بالعياط .

مجزر الصف بالصف .

مجزر أطفيح بشارع السوق .

مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح .

مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية .

مجزر دينا " مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 .

مجزر البشاير " مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعلن عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة على أن يقوم صاحب الذبيحة بإصطحاب الجزار الخاص بها.