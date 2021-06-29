شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 90 مركزا لعلاج فيروسى بى ونقص المناعة البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين توفر العلاج بالمجان للمستفيدين منها.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يوجد 90 مركزا لعلاج فيروس (بي) وفيروس نقص المناعة البشري و163 مركزا لإحالة مرضى الزهري على مستوى الجمهورية.

وأضافت، أنه يشارك فى المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، إضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات، موضحًا أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

يذكر أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقًا لحالتها، لافتًة إلى أنه تم يمكن الاستعلام عن موعد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة "100 مليون صحة"، أو من خلال تطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن "15335."