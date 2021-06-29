شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تستقبل 20 عربة روسية جديدة.. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد دفعة جديدة من العربات الواردة من روسيا القادمة عبر ميناء الإسكندرية ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتورد 1300 عربة عادية ومكيفة، حيث تضم هذه الدفعة 20 عربة ذات تهوية ديناميكية.

واستقبلت السكة الحديد حتى الآن من صفقة القطارات الروسية والمجرية إلى 407 عربة، بعد الدفعة الأخيرة التى وصلت ميناء الإسكندرية ضمن التعاقد المبرم مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، حيث ضمت الدفعة الأخيرة التى ضمت 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).