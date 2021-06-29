شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان فى عاشر أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية الأزهرية، القسم الادبي، على لجان الامتحانات فى عاشر أيام الامتحانات، حيث يؤدى طلاب القسم الامتحان بمادة الحديث، وسط إجراءات وقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ لجنة الامتحان فى تمام التاسعة بمادة الحديث لطلاب القسم الادبي ، فى عاشر أيام امتحان الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء 29 يونيو، في 609 لجان، يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم، والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.