شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 نصائح مهمة للطلاب للوقاية من كورونا فى الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التي يجب على الطلاب اتباعها للوقاية من كورونا أثناء الامتحانات، أولها الحفاظ علي التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر قبل وأثناء الامتحانات، وثانى هذه النصائح ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة، مع الحفاظ على نظافة اليد باستمرار.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.