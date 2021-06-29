شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وأفريقيا..7 سنوات من الإنجازات فى ندوة بجامعة القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان " مصر وأفريقيا " 7 سنوات من الإنجازات "2014/2021 " وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبالتعاون مع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب .

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الندوة سوف تحلل الإسهامات المصرية التي أدت إلى عودة أفريقيا لمصر، وأثر ذلك على التوازن والاستقرار الإقليمي، وتتناول الجهود والتجارب المصرية وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها في دول القارة الإفريقية لاسيما في مجال التعليم ومكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن والمجالات الاقتصادية والبنية التحتية.

وقال الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن الندوة ستعرض للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على الصعيد الإفريقي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر وحتى الآن؛ على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف الطنطاوي، أن الندوة سيحاضر فيها عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في الشؤون الإفريقية، ويدير الندوة، الدكتور عطية الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، والمنسق الدكتور رشا أبو شقرة المدرس بالكلية أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والمقرر الدكتورة تامر محمود عبدالوهاب.