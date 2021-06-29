شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن الاستثمارات الأجنبية لمصر.. إنشاء مشروعات جديدة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد العام للغرف التجارية أن اتحاد الغرف الأفريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء فى تنفيذها، والتي ترتكز علي التكامل الصناعي والتجارى مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية- الإفريقية وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.
واستعرض الاتحاد 5 معلومات مهمة عن الاستثمارات الخارجية لمصر نرصدها فيما يلى:
- مصر تعد مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة
- التجارة البينية بين دول القارة السمراء تمثل 15% من إجمالي حجم تجارتها الخارجية
- بلغت الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار
- مثلت الاستثمارات الداخلة إلى البلاد حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية
- مصر تسعى لتحقيق التكامل الصناعى والتجاري مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية- الإفريقية وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة