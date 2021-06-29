شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات مهمة عن الاستثمارات الأجنبية لمصر.. إنشاء مشروعات جديدة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد العام للغرف التجارية أن اتحاد الغرف الأفريقية بصدد عرض استراتيجية الاتحاد علي الشركاء الأفارقة للبدء فى تنفيذها، والتي ترتكز علي التكامل الصناعي والتجارى مع دول القارة لتنمية التجارة البينية الأفريقية- الإفريقية وإيجاد آليات التمويل الأفريقية والعربية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة والبدء في شراكات متعددة الأطراف تساهم في تطوير وتنمية البنية التحتية لدول القارة وتحسين مناخ الاستثمار والصناعة.

واستعرض الاتحاد 5 معلومات مهمة عن الاستثمارات الخارجية لمصر نرصدها فيما يلى: