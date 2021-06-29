شكرا لقرائتكم خبر عن دعم محدودى الدخل فى صدارة اهتمامات الدولة عقب 30 يونيو.. اعرف أبرز الجهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تساهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمة وإعلاء كرامته، بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمس بتلك الحقوق وتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة.

وخلال السنوات الأخيرة، وعقب ثورة 30 يونيو، عملت الدولة المصرية على التحرر من كافة السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي اختزلت دعم الدولة فى معاش ضماني بسيط، وتبنت سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشــــها مصــــــــر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الأبعاد .. بما يضمن تراجع معدلات الفقر وارتفاع مســـــتوى المعيشة للمواطن.

ونرصد أبرز جهود الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم محدودى الدخل:

- تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل 9,3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن

- ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.

- ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%.

- تبلغ نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

- تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.

- تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري كما بلغ إجمالي قيمة المســــاعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيه لـ 79,870 مستفيد.

- توفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، بفرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة ( بديل العشوائيات) وتم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معاً.

- انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في الخمس محافظات الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والبرنامج الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا