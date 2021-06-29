شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن العباسية و3 مناطق أخرى وضعفها بباب الشعرية والجمالية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 4 مناطق بالقاهرة انقطاع المياه، مساء اليوم الثلاثاء، وهى ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر )، كما يضعف ضخ المياه بمناطق باب الشعرية والجمالية.

وفى السياق أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.

ويستمر انقطاع المياه من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأربعاء لمدة 10 ساعات، وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقالت الشركة إنها سيم توفير سيارات مياه صالحة للشرب، وتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.