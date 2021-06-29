شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن برنامج رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم × 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية، من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة الممول من التعاون الإيطالي ، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الخطوات التي سيتم اتباعها.

1- البرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها اشكالها النباتية والحيوانية بالإضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية والتراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة، ورصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجى للحفاظ على استدامتها وجودتها.

2- أعمال الرصد تعمل على تفعيل نظم الإدارة البيئية من خلال وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز بناء قدرات السكان المحليين لدعم التنمية المستدامة للمنطقة بالتعاون مع الباحثين بالمحميات وجامعة الفيوم و الشباب والمجتمع المدنى و الجمعيات الأهلية العاملة بمجالات البيئية و المتطوعين.

3- سيتم تدريب الشباب على اساليب الرصد والمتابعة واستخراج النتائج وتحليلها بما يساهم فى خلق فرص عمل غير تقليدية فى مجالات الرصد البيئى للموارد الطبيعية مثلما تم في المشروع بتدريب الشباب على استخراج وصيانة و ترميم الحفريات بمتحف وادى الحيتان بالتعاون مع كليات العلوم بالجامعات المصرية وهو ما سيتم استكماله خلال الفترة القادمة.

4- يتم متابعة أعمال دعم المجتمع المحلى فى محميات الفيوم ووسيوة ووادى الجمال من خلال تنفيذ العديد من برامج الطموحة لتنمية تلك المناطق و مهارات مجتمعها المحلى العاملين بالسياحة البيئية للوصول بتلك المناطق للمستويات العالمية فى اعمالهم اليدوية وأساليب الترويج لها وللمحميات مما يساهم فى الحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة اعداد الزائرين ودعم الشراكات المجتمعية فى اعمال الرصد البيئى وحماية تلك المناطق و ما بها من ثروات طبيعية و حفريات و معالم سياحية بيئية مميزة تحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة.