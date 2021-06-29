شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت منتصف التسعينات.. تعرف على مراكز الخدمة المجتمعية بالكنيسة الأسقفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مراكز الخدمة المجتمعية من أبرز الخدمات التنموية التي تقدمها الكنيسة الأسقفية للمجتمع، حيث بدأت خدمة مؤسسة الرعاية الاسقفية فى منتصف التسعينات، وتم إشهار مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى عام 2003.

وتعتبر مجتمعات عمل المؤسسة فى بولاق وعزبة النخل وعين شمس ومدينة السلام والطوابق والسادس من أكتوبر والرأس السودا بالإسكندرية وعرب المعمل بالسويس ومنوف فى محافظة المنوفية.

وتعمل دور مؤسسة الرعاية الأسقفية على دعم وتمكين المجموعات الأكثر فقراً وتهميشًا للحصول على حقوقهم وتحقيق الاستقلال والمشاركة المجتمعية من خلال برامج التنمية الشاملة المؤهلة بالتعاون مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

ومن أبرز برامج عمل المؤسسة التربية والتوعية والتنمية الاقتصادية والطفولة المبكرة، وتحسين الصحة وتحسين البيئة المنزلية والمشاركة المجتمعية وخدمة اللاجئين والتطوع ومدرسة المنارة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة منوف، ومن أبرز مراكز أركان الثقافى بالاسكندرية مركز التدريب الأسقفى ETC.

ومن أهم أنشطة مؤسسة الرعاية: (إحصائيات 2019 – 2020 ) ودعم المجتمعات الفقيرة، وذلك من خلال برامج الطفولة المبكرة، والتنمية الاقتصادية، والتعليم والتوعية، والرعاية الصحية، والتطوع، وتنمية قدرات الموظفين، وترقية الحضانات.