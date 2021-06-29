شكرا لقرائتكم خبر عن للحاصلين على الإعدادية.. شروط التقدم لمدرسة الذهب للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم وضع عدة شروط وضوابط التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وشروط التقدم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

- يحصل الطالب على شهادة ذات جودة عالية.

- يحصل الطالب على تدريبات عملية مع الشريك الصناعى.

- يحصل الطالب على فرصة عمل.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.