شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل ظاهرة تشاهد بالعين المجردة.. القمر يقترن بالمشترى قبل شروق الشمس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى، وذلك قبل شروق الشمس اليوم الثلاثاء فى أجمل ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، إن وقوع القمر قرب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالي 381,000 كيلومتر فقط في حين أن المشترى يبعد حوالي 655 مليون كيلومتر في الوقت الحالي.

كوكب المشترى رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وخلال الساعات المتبقية من الليل ستنتقل هذه الأجسام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها.

