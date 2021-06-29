شكرا لقرائتكم خبر عن اعترافات شقيق علاء حسانين تكشف قيام حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاصيل كثيرة كشف عنها شقيق النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، فى قضية التنقيب عن الآثار، حيث أكد شقيق علاء حسانين أن رجل الأعمال حسن راتب قام بدفع ملايين الجنيهات لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.

وألقت منذ قليل الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع البرلمانى السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية آثار.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وكانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة، تفيد بقيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار.