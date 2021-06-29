شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: اختبرنا الأتوبيس الكهربائى واستقله 40 ألف راكب خلال التجريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، أن الأتوبيس الكهربائى تم تجربته بهيئة النقل العام بأحد خطوط النقل العام لفترة 8 شهور متوالية منذ أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021، موضحا أن الأتوبيس يسير بالكهرباء فقط فهو طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وأقصى سرعة له 70 كيلو متر في الساعة، وهى سرعة مناسبة للسير في المدن.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، في تصريحات لبرنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أنه خلال عملية اختبار الأتوبيس الكهربائى، لم يشهد أى عقبات واستقله 40 ألف راكب خلال فترة التجريب، متابعا: قمنا بتحليل نتائج هذه التجربة واتضح لنا أن تكلفة التشغيل والصيانة والإصلاح تساوى فقط 40% من تكلفة نفس الأتوبيس الذى يعمل بمحرك سولار وبالتالي يتم توفير 60 % من التكلفة.

ولفت وزير الإنتاج الحربى، إلى أنه إذا كان سعر الأتوبيسات الكهربائية أعلى من سعر الأتوبيسات المحرك سولار 1,7 % ولكن سنوفر كثيرا بجانب هناك عوائد بيئية حيث لا يوجد تلوث سمعى أو غازات، حيث رأينا في الأتوبيس الكهربائى احترام للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن التصنيع المصرى في الأتوبيس الكهربائى أكثر من 60 %، متابعا: كانت مشكلتنا مع الشريك الأجنبى أنه حريص ألا يتيح لنا تصنيع بمستوى مرتفع ولكن نحن نملك قرار ما الذى نصنعه محلى ومن سنأتى به من الخارج.

وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن الأتوبيس الكهربائى هو إضافة لعمق التصنيع المحلى الذى تسعى له الدولة فى إنتاج وسائل النقل العامة خاصة المركبات التي تعمل بالغاز والكهرباء وهذا توطين للصناعة، متابعا: في الأتوبيس الكهربائى أحتاج ساعتين ونصف كى أشحنه والمسافة التي يسير بها من غير شحن 300 إلى 350 كيلو ، ونحن بصدد إنشاء خطوط لشحن أتوبيسات الكهرباء، لافتا إلى أن الأتوبيس الكهربائى يشمل 49 مقعدا في الاتوبيسات وطاقته الاستيعابية 75 إلى 80 راكبا ولديه خدمات إنترنت ، ومن الممكن أن يستخدم في المدن والمحافظات السياحية حيث يجد السياح كل المواصلات في المدن السياحية بالكهرباء فهذا ينمى السياحة.