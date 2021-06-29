شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط: ملتزمون بالشفافية والحوكمة فى كافة الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر تدعم التعاون مع الشركاء الدوليين، وهناك 2180 مشروع متواجدين فى قطاع الزراعة والنقل بجميع المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن الدولة تلتزم بالشفافية والحوكمة فى كافة اتفاقياتها مع الشركاء الدوليين، كما وفرت الدولة تمويلات متعددة خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن 25 مليار دولار حجم تمويل المشروعات فى مصر مع الشركاء الدوليين.

وتابعت أنه سيتم إطلاق كتاب يوثق تجربة مصر فى مجال التعاون الدولى غدا الثلاثاء، مضيفة أن مصر حريصة على مطابقة صرف الأموال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمكن دول أخرى تقوم بالتجربة لديها.