شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان أرقام وإنجازات.. التحول الرقمى والمحاور العرضية فوق النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسوان حالياً طفرة غير مسبوقة فى جميع قطاعات العمل العام على الرغم من التحديات العديدة وخاصة تداعيات جائحة كورونا حيث تعمل على إحلال وتجديد البنية التحتية مع تطوير شامل لمواقع الخدمات الجماهيرية، بجانب تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن أبرز القطاعات التى تعمل فيها محافظة أسوان حالياً، مشروع التطوير والتجميل، وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام بمحافظة أسوان: كنا فى سباق لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل سواء فى مدينة أسوان أو باقى مدن المحافظة من أجل إستعادة المكانة الحضارية لأسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وأحد أهم المواقع على خريطة السياحة العالمية حيث جارى تكثيف الجهود والإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم بعد الإنتهاء من تطوير وتجميل ميدان المحطة حديقة درة النيل بمدينة أسوان والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى لتكون جاهزة لأستقبال الأحداث والمنتديات والمؤتمرات والمهرجانات العالمية والمحلية ، وأيضاً الأفواج السياحية الدولية والداخلية.

ثانياً : إحلال وتجديد البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى : وهى تعتبر من أكبر التحديات والمشاكل التى يعانى منها المواطن الأسوانى ، ولذا حرصت القيادة التنفيذية للمحافظة على إقتحام هذه المشكلة المزمنة بدعم من القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء حيث جارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه منها إحلال وتجديد الشبكات بطريق السادات كمرحلة أولى.

ثالثا: مشروعات تحيا مصر ووضع الحلول الإيجابية للمشروعات المتعثرة، تم إنهاء 8 مشروعات بنسبة 100 % من أجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و 323 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى ، وأيضاً 43 مليون من هيئة التنمية الصناعية ،وقد تم تخصيص هذه الأعتمادات لإقتحام مشروعات كانت متعثرة وجارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، فى حين جارى تنفيذ 6مشروعات بنسبة متوسطة 90 %.

رابعا : المحاور التنموية والطرق والكبارى

جارى إنشاء 3 محاور وكبارى عملاقة هى كلابشة الحر والذى تم تشغيله تجريبياً والمخطط إفتتاحه قريباً ، بجانب محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليار جنيه .

وهناك ملحمة جارية أيضاً بمشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 100 كم بين مدينتى أسوان وإدفو و بإعتمادات 540 مليون جنيه من خلال 18 شركة حيث تم الإنتهاء من 85 كم من أعمال شق المرتفعات الجبلية والصخرية والتسويات ، بجانب الإنتهاء من 55 كم من طبقة الأساس ، بالإضافة إلى أنه جارى رصف 50 كم بالأسفلت بالطريق الصحراوى .

بدء المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو و حتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من أجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد مرور 20 عام على رصف هذه الطريق الحيوى والذى يربط الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر ، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه ، كما جارى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

كما تم الإنتهاء بنسبة 60 % من مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالى 600 مليون جنيه تشمل إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعى الشرقى.