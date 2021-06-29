شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن غدا التفاصيل النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

سعفان: الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قرار طال انتظاره وتطبيقه بداية 2022

نيفين القباج: إضافة 42 ألف مُسن و26 ألفا من ذوى الإعاقة فى برنامج تكافل وكرامة

التعليم: الطالب فادى أيمن حصل على 405.5 وشخص محتال غير اسمه فى السجلات الرسمية

الصحة: 74.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الصحة تكشف 3 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار.. اعرف التفاصيل

التعليم تعلن غدا التفاصيل النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة 2021

التعليم توجه المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب إلكترونياً

التعليم تضبط محاولات غش بامتحانات الدبلومات وتتخذ إجراءات قانونية ضد المتورطين