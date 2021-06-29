شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى سهرة مجانية على ممشى بلاج رأس البر ليلا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثا مباشرا أحلى سهرة مجانية على ممشى بلاج رأس البر ليلا، حيث يقبل رواد مصيف رأس البر على قضاء سهرات ليلية مجانية على ممشى بلاج رأس البر للاستمتاع بالجو الممتع خاصة فى ساعات الليل.

وممشى بلاج رأس البر يسمى "الممشى الساحلى" وهو يصل إلى حوالى 2.5 كيلو متر ويمتد عرضه إلى حوالى 10 أمتار ويتوافر عليه كافة الخدمات والباعة، خاصة بائعى الذرة والترمس والبطاطا وحمص الشام وتمتد السهرات الليلية فيه حتى الساعات الأولى من الصباح.

كما يتوافر عدد من الكافتيريات التى يتوافر لها سهرات ليلية وتوافر لها كافة الخدمات لتقديم خدمة مناسبة لرواد المنطقة.



ممشى بلاج رأس البر (1)



ممشى بلاج رأس البر (2)