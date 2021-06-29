سكين الغدر ينهي حياة فتاة في الصف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد مركز الصف جنوب الجيزة، الاثنين، جريمة قتل أسرية جديدة راحت ضحيتها فتاة.

البداية مع إشارة تلقاها اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب من مسؤول شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بقرية أبو ساعد التابعة لمركز الصف.

التحريات الأولية للرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، أشارت إلى أن شابا قتل الضحية "ابنة خاله" بسلاح أبيض "سكين"؛ بسبب خلافات عائلية.

وتمكن رجال المباحث بقيادة العقيد تامر صالح مفتش شرق الجيزة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.