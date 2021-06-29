شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى ذكرى 30 يونيو: تحية للقائد البطل الذى حمل روحه على كفه إنقاذًا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "تحية عظيمة للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى حمل روحه على كفه إنقإذًا لمصر وشعبها العظيم من يد جماعة الإخوان الإرهابية المتاجرة بالدِّين والطريق المظلم التى أرادت جر الشعب المصرى إليه".

كما وجه وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، التحية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى العظيم الذى التف خلف قائده الرئيس البطل عبد الفتاح السيسى وخلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية.

وتابع وزير الأوقاف: "آن لنا أن نفخر بما تحقق على يد هذا القائد الحكيم من إنجازات متعددة فى مختلف المجالات، موضحًا أننا يجب أن نكون أكثر صلابة من أى وقت مضى فى مواجهة الإرهاب والتحديات وفلول وأذناب الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جهة، وفى مواصلة مسيرة البناء والتعمير من جهة أخرى.. تحيا مصر- تحيا مصر- تحيا مصر"