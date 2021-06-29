شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: الرئيس يتابع تصنيع الأتوبيس الكهربائى وبصدد إنتاجه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد أحمد مرسى وزير الانتاج الحربى، أهمية تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة بمصنع 200 ما يمتلكه من إمكانيات ومهارات، وشركة صناعة وسائل النقل MCV، موضحا أن هذه الشركة تعمل فى صناعة الأتوبيسات منذ أكثر من 25 عاما، وتمتلك حق المعرفة والقدرة التصنيعية، وتصدر أكثر من 60% من إنتاجها للسوق الأوروبى والأسيوى والأفريقى.

وأضاف وزير الإنتاج الحربى، فى تصريحات لبرنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة المصرية عندما تعقد بروتوكول تعاون تختار شريك قوى، موضحا أن توقيع اليوم يجسد توجه الدولة ككل ووزارة الإنتاج الحربى نحو التعاون والتشارك بين القطاع الحكومى للدولة والقطاع الخاص، حيث الخبرة والتخصصية والانتماء الوطنى الذى رأيته فى القطاع الخاص.

وتابع وزير الانتاج الحربى، "الأتوبيس الذى نحن بصدد إنتاجه فى أول أكتوبر 2021، ووعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا، وهو يتابعناعن كثب، لأهمية المشروع".