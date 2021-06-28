شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. هيئة الاستعلامات تواصل تسليم المراسلين الأجانب إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة لتصحيح المفاهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات ، لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الإسلام ونشر الفكر الوسطي الإسلامي ، وبالاتفاق بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، وبعد نجاح التجربة الأولى وزيادة طلبات المراسلين الأجانب للحصول على إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة لعدة لغات قام المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات بتسليم المراسلين الأجانب حقائب إعلامية تتضمن إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة ضمن مشروع هدفه تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي.

وتسلم المراسلون الأجانب حقيبة الوزارة الإعلامية التي تتضمن "سيديهات وفلاشات و مطبوعات ورقية" بلغات مختلفة منها "الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الروسية - اليابانية - الإسبانية - الألمانية"، كما تم توزيع وإرسال تلك الإصدارات المترجمة إلى السفارات الأجنبية داخل مصر والمكاتب الإعلامية التابعة للهيئة في الخارج.



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