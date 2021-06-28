شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: "حياة كريمة" توفر خدمات لذوى الإعاقة ومراكز تكوين مهنى للريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل على تحسين جودة حياة المواطن المصرى، موضحة أن حياة كريمة برنامج رئاسى كبير للغاية وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن التوجه الرئاسي دائما نحو جودة حياة المواطن المصرى وكرامة المواطن وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة التضامن تدعم جميع المواطنين منذ الطفولة وحتى المعاش، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة هو برنامج رئاسى مكمل لبعضه البعض ويعطى دفعة قوية للمجتمع في الريف .

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، إلى أن الوزارة كانت تعمل على الدعم النقدى والمعاشات وذوى الإعاقة، ولكن كانت منظومة الدعم المتكاملة غائبة عن الريف ولكن مبادرة حياة كريمة جاءت لتضمن هذا الدعم المتكامل للريف، موضحة أن مبادرة حياة كريمة برنامج عظيم للغاية .

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه كانت هناك مراكز غائبة عنها الخدمات مثل الخدمات الموجه لذوى الإعاقة والطفولة المبكرة والتمكين الاقتصادى للمراة والخدمات الخاصة بالتوعية المجتمعية ومراكز التكوين المهنى للشباب الذى خرج من المدارس النظامية ، ولكن مبادرة حياة كريمة توفر كل هذه الخدمات.