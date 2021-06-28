شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت عن أزمة الطالب فادى أيمن: السماح له بدخول الامتحان وتعويض ما فاته من امتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن حل أزمة طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن منصور، بعدما تم التواصل بشكل شخصي ومباشر في حل الأزمة والتواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتأكد من بيانات نجاح الطالب في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للطالب بدخول الامتحانات، وتعويض الامتحان الذى لم يدخله وذلك عقب انتهاء الطالب من باقي المواد المقررة عليه من امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور الخشت، إنه تلقى العديد من الرسائل حول شكوى الطالب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حرصا علي مستقبل الطالب تم مخاطبة الإدارة القانونية بالجامعة لاستبيان الأمر والتي أفادت أنه يتم خلال كل فترة عملية التأكد من بيانات الطلاب وصحة شهاداتهم حرصا على العدالة بين الطلاب.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، استكمال الطالب فادي أيمن منصور المقيد بالفرقة الثانية بكلية طب قصر العيني، امتحانات الفصل الدراسي الثاني وعدم وقف قيده بعد ورود خطاب ثاني إلى جامعة القاهرة من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تبين فيه حقيقة موقف الطالب.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة حريصة على مستقبل طلابها وتدافع عن حقوقهم، كما أنها حريصة أيضا على العدالة والشفافية وعدم حصول طالب على حق ليس من حقوقه، مشيرا إلى أن الجامعة لا تدخرا جهدا فى بحث كافة الشكاوى والتواصل لحلها فى إطار رؤية الدولة المصرية في التعامل بجدية مع مشكلات المواطنين.

وكان الدكتور محمد الخشت، استجاب لعدد من الطلاب على الفيس بوك بالتدخل لحل مشكلة الطالب فادي أيمن منصور، وأعلن أنه يتابع الموضوع بصورة مباشرة مع وزير التربية والتعليم، وأنه جارى التحقق وفي حال ثبوت صحة أوراقه فإنه لن يضار أبدًا.

وكانت الجهة المعنية بوزارة التربية والتعليم قد أرسلت في البداية إلى جامعة القاهرة بعدم صحة بيانات الطالب، وبعد تدخل رئيس جامعة القاهرة والتنسيق مع السيد وزير التربية والتعليم، تفضل الدكتور طارق شوقي بمتابعة الأمر والتوصل إلى صحة بيانات الطالب، وعلى الفور سمحت جامعة القاهرة بدخول الطالب الامتحانات، وقرر رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة المنعقد اليوم، تعويضه بامتحان بديل فورا عن المادة التي لم يمتحنها، مع تحويل الأمر للتحقيق العاجل والتنسيق المباشر مع وزير التربية والتعليم في هذا الأمر.

وأوضحت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها الثاني لرئيس جامعة القاهرة، أن المشكلة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطالب فادی ایمن منصور منصور والتي كان فحواها أن شهادة نجاح الطالب مزورة، فإنه بالبحث في سجلات نتائج الطلاب الموجودة لدى الإدارة العامة للامتحانات تبين أن بيانات الطالب صحيحة.

وعبر الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن سعادة الجامعة بإنهاء الموقف بسرعة كبيرة، وأكد أن الجامعة تعتذر عن أي شخص قد يكون تسبب في هذا الأمر. مؤكدًا أن الجامعة سوف تضع الموضوع تحت التحقيق الكامل.