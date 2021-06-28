شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس بسرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب إلكترونياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار ما تقوم به الادارة العامة لنظم اللمعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تحديث وتطوير لمنظومة المعلومات بالكامل ، وفي ضوء الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، يجب التنبيه على مديري المدارس وإدارة وأقسام الإحصاء بالمديريات التابعة لمديريتكم الموقرة بما يلي : سرعة الانتهاء من تسجيل نتائج الامتحانات لجميع الطلاب سواء كان (منتظم / عمال / منازل ) للعام الدراسي 2020 / 2021 لجميع الصفوف الدراسية وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المعد لذلك ، تمهيدا للإعتماد إلكترونيا لنتائج الامتحانات.

وشددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات نقل الطلبة للصفوف الأعلى من خلال النظام الالكتروني الخاص بذلك كما يرجى التكرم بالتنبيه على مديري المدارس بضرورة تسجيل نتائج الامتحانات لكل صف دراسي مدرج على المدرسة وفقا لما تم تسجيله بالاحصاء الاستقراري للفصول والتلاميذ 2020 /2021 وأنه سيتم فتح باب التسجيل لنتائج الامتحانات بدءا من 1 يوليو 2021 على أن يتم المراجعة والتدقيق ، علما بأنه سيتم غلق الموقع في موعد غايته 15 يوليو 2021.