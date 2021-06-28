شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان: الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قرار طال انتظاره وتطبيقه بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا خبر ينتظره العاملون فى القطاع منذ فترة، متابعا: "قرار طال انتظاره فترة طويلة، وسيبدأ تطبيقه بداية عام 2022".

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى، وعدد العاملين فيه هم الشريحة الأكبر من حجم العمالة بمصر، وتابع: "أول مرة يتم اتخاذ مثل هذا القرار فى القطاع الخاص".

وأكد وزير القوى العاملة، أن القرار ملزم، ولكن المجلس القومى للأجور سيكون له رأى ودراسة للمؤسسات التي تتقدم إليه بطلبات تفيد عدم قدرتها على تطبيق هذا الحد للأجور نظراً لجائحة كورونا، وتابع:" إذا كان هناك تأثير سلبى على بعض المنشآت بسبب تطبيق هذا الحد ستقوم بتقديم إقرار بذلك والمجلس القومى للأجور سيدرس هذه الطلبات".