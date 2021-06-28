شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة الحر مستمرة لمنتصف الأسبوع المقبل ونحذر من التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس الحار ستسمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وستبلغ درجات الحرارة على الوجه البحرى من 41 إلى 42 درجة مئوية بسبب زيادة الرطوبة، وفى جنوب البلاد ما بين 43 إلى 44 درجة، وتابعت:"الجو فعلاً حار جداً وستسمر حتى منتصف الأسبوع القادم هي فترة طويل".

وأضافت "إيمان شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن سبب موجة الحرارة الشديدة التي تضرب البلاد تعود إلى منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معاً.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية:" أناشد المواطنين تجنب التعرض للشمس من 12 ظهراً حتى الثالثة عصراً ، مع كثرة تناول المياه خلال فترات النهار".