شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطلب حصر بأعداد معلمى الصف الرابع المرشحين لتدريس مواد القيم وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بضرورة موافاتها بأعداد معلمة الصف الرابع الابتدائي فى مواد القيم واحترام الآخر، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية والتربية الموسيقية والتربية الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يأتي ذلك إيماءا إلى الخطاب الوارد من الإدارة المركزية لشئون طباعة أدلة معلم المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي مستوى جميع الإدارات التعليمية لجميع مدارس المرحلة الابتدائية.