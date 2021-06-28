​"السياحة" تطلق الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر في السوق العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، أطلقت اليوم الاثنين، وزارة السياحة والآثار، الجزء الثاني من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكبرى منصات البحث والحجز.

يأتي ذلك استثمارًا للنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوى دعائي مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعه الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية غير النمطية.

وأضاف يوسف: "سيتم من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري، دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد الالتزام بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة".

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.​