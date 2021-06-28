غدًا.. انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ينطلق اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني غدًا الثلاثاء، في دورته الـ63 وجمعيتها العامة العادية في دورتها الـ26، في العاصمة المغربية الرباط، التي تترأسها الجمهورية اللبنانية في دورتها الحالية، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة الموافق 2 يوليو.

وتتطرق الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، التي تعقد يومي 1 و 2 يوليو، إلى دراسة واتخاد قرارات بشأن موضوعات آنية تتمثل بالأساس في انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ولجانها الفنية، دراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة مع مشروع الوصف الوظيفي، والخطة الاستراتيجية العامة للمنظمة للفترة 2020-2022.

وتناقش أيضا الجمعية العامة التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية والدور المحوري، الذي تطلع به وخاصة في تشجيع التعاون "العربي - العربي" عبر مجموعة المنظمات المتخصصة، التي تشكلت على مختلف المستويات داخل إطار الجامعة وخارجه.

ويأتي ذلك تأكيدًا للدور الرئيسي الذي نشأت من أجله المنظمة العربية للطيران المدني، باعتبارها منظمة عربية متخصصة لدى جامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، مع وضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم.

ويأتي ذلك انطلاقا أيضًا، من التزام الدول الأعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني، وبالمبادئ والأهداف في اتفاقية انشاء المنظمة وخطتها الاستراتيجية، ولا سيما الأدوار ذات الصلة ، التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، مع الدفاع عن مصالحهم العامة والتنسيق فيما بينها ومع المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية، والتي تؤكد ضرورة تعزيز وتوطيد عُرى الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة على الساحة الدولية، وما يساور المنظمة من بالغ القلق إزاء الوباء الناجم عن مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) ، الذي اصاب إلى الآن جميع بلدان ومناطق العالم ، وكانت له آثار عالمية مدمرة وطرح تحديات غير مسبوقة.