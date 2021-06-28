"تحقيقات مقتل مدرب سباحة بناد شهير والاستماع لأقوال فتاة العمرانية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر 45 يومًا بتهمة الانضمام للإرهاب

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتحريض ضد الدولة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

انقلاب سيارة سوزوكي فان في ترعة المريوطية

أنقذت العناية الإلهية قائد ومستقلي سيارة سوزوكي فان من الموت إثر سقوطها في ترعة المريوطية، جنوب الجيزة.

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية خلية هشام عشماوي لـ27 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، لجلسة 27 يوليو لمرافعة النيابة.

أسطوانة غاز السبب.. تحقيقات النيابة في حريق مطعم بالعمرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل محل مأكولات بمنطقة العمرانية؛ وتبين أن تسريب غاز من أسطوانة غاز تابعة للمطعم، أسفر عن وقوع الحادث.

بسبب 10 آلاف جنيه.. النيابة تواصل التحقيقات في مقتل مدرب سباحة بناد شهير

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، التحقيق في مقتل مدرب سباحة بنادي شهير، عقب خلاف مع مساعده قام الأخير على إثره بتسديد طعنة له أودت بحياته.

"أصعب موقف في حياتي".. النيابة تستمع لأقوال "فتاة العمرانية" في صفع شاب لها

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "ليلى. م"، التي تعرضت للصفع والتحرش وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها السيدة "هبة. ر" حول الواقعة.