ضبط عاطل بحوزته كمية من الڤودو والآيس بحدائق حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الڤودو ومخدر الآيس بحدائق حلوان.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة (له معلومات جنائية)، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملكه وبحوزته (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين للاتصال بعملائه، والسيارة في عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.