الإعدام للمتهم بقتل شقيقين بسبب خلافات الجيرة في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل شقيقين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات الجيرة في دائرة قسم شرطة الشرابية، والسجن سنتين لشقيقه بتهمة التحريض على القتل.

كانت تحريات رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، أكدت أن خلافات جيرة تسببت في مقتل شقيقين، وإصابة نجل أحدهم على يد مسجل خطر تعدى عليهم بسلاح أبيض أمام المارة، وتم القبض على المتهم، وتحفظ رجال المباحث على السلاح المستخدم في الحادث.

كان المتهم اعترف، بصحة الاتهام المنسوب إليه، وذكر أن خلافات الجيرة السابقة بينهم، أدت إلى وقوع الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من القبض على عاطل لقيامه بقتل شقيقين بمنطقة الشرابية، بسبب خلافات الجيرة بعد التعدي عليهم بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفين، على الفور انتقل رجال المباحث بقسم الشرابية إلى المكان، وتم العثور على جثتي "س. م. ش" ميكانيكي، وشقيقه "س. م "، وتبين إصابتهما بجروح في الرقبة، وتبين من خلال الفحص، أن مشاجرة تجددت بين المجني عليهما والمتهم بالمنطقة، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن قيام المتهم بقتل الشقيقين أمام المارة بعد التعدي عليهما بسلاح أبيض.