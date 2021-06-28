حجز صاحب مخبز يبيع دقيقًا مدعمًا في السوق السوداء بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الإثنين، حبس صاحب مخبز 24 ساعة على ذمة التحريات، وطلب تحريات المباحث حول اتهامه بتجميع الدقيق وبيعه في السوق السوداء.

وتمكن رجال مباحث تموين القاهرة من ضبط صاحب مخبز سياحي لقيامه بتجميع الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء بالمقطم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وذلك لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم والمنصرف حصصًا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (750 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم).

بمواجهته اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت التحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم على ذمة التحريات.