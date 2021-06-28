شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كازاخستان لـ"الخليج 365": العلاقات مع مصر تشهد رواجا فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير كازاخستان بالقاهرة، خيرات لاما شريف، أن العلاقات الثنائية بين بلاده ومصر تشهد رواجا كبيرا فى كافة المجالات سواء فيما يتعلق بالتشاورات السياسية أو المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش مائدة مستديرة للمدير التنفيذى للأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا، أن هناك اهتمام لتعزيز التبادل تجارى بين البلدين حيث يتم تصدير منتجات كازاخستان إلى الأسواق المصرية، ومن بين هذه المنتجات القمح. وأوضح أن مصر كذلك تصدر منتجات لبلاده مثل البرتقال والفواكه. ولفت إلى رغبة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى الموجودة فى كازاخستان فى تعزيز التعاون مع القاهرة.



جانب من المؤتمر

وقال إن هناك مناقشات بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كازاخستان في 2016 لدعوة مصر للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة مع 5 دول أعضاء في منظمة الأوروآسيوية الاقتصادية هي روسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وكازاخستان وقيرجيزستان، لفتح أسواق لـ300 مليون نسمة أمام المنتجات المصرية في تلك الدول. وقال إن هناك اهتمام وتركيز لتحقيق هذا الهدف.

وقال إن مصر وكازاخستان تتشاركان فى تاريخ طويل، لافتا إلى تقديم بلاده 4.5 مليون دولار لترميم مسجد الظاهر بيبرس الذى حكم مصر قديما، موضحا اهتمام بلاده بالآثار الإسلامية الموجودة في مصر التي تعود لعصر المماليك حيث تحتل كازاخستان ثالث أكبر عدد سائحين يزورون مصر بعد ألمانيا وأوكرانيا، وهؤلاء السائحون يفضلون زيارة الأهرامات والمتاحف، وكذلك الآثار الإسلامية.



خيرات ساريباى- المدير التنفيذى لمؤسسة CICA

وحول منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا CICA، قال السفير إنه بعد حصول بلاده على استقلالها، قدمت المبادرة في الأمم المتحدة، موضحا أن هناك تعاون مع 27 دولة في آسيا جانب ثماني دول وخمس منظمات تتمتع بصفة مراقب.

وأضاف أن بلاده استلمت من طاجيكستان رئاسة المنظمة لمدة عامين ، وتريد خلالهما تحويلها إلى منظمة دولية، ولفت إلى أن مصر من الدول المؤسسة للمنظمة. وقال إن هدف المنظمة منذ تأسيسها في التسعينيات هو تعزيز الثقة كعنصر أساسى للتعاون بين الدول مع التركيز على الجوانب الأخرى كالاقتصاد والسياحة والثقافة وكل المجالات.

وحول هدف زيارة المدير التنفيذي، قال السفير إن أحد أهداف الزيارة هو تعريف الدول العربية التي تقع في آسيا بهذه المنظمة لهذا تم دعوة مسئولين من بعض السفارات العربية بالقاهرة، ويمكن لبلدانهم الانضمام في المستقبل.

وقال السفير خيرات لاما شريف إن بلاده وضعت أولويات لرئاستها المنظمة في الفترة من 2020-2022، ومن هذه الأولويات تعزيز التعاون. وفى هذا الصدد، كشف عن زيارة وزير الخارجية سامح شكرى لكازاخستان في شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه تم تقديم دعوة رسمية للأمين العام لجامعة الدول العربية لزيارة بلاده.