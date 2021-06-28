شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة يكشف كواليس تزوير شهادة طالب بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن مجلس الجامعة قرر تحديد امتحان بديل لطالب كلية الطب، الذى تم منعه من دخول الامتحانات بسبب تزوير شهادة الثانوية العامة، وتابع: "موضوع الطالب اتحل وهيرجع يكمل امتحاناته وسيتم عمل امتحان بديل في أقرب وقت له".

وأضاف "علم الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن مجلس الجامعة قرر بالإجماع عودة الطالب للامتحانات، بعدما تبين أنه مظلوم ولا علاقة له بواقعة التزوير، وتابع:"الجامعة تجرى بحثا على عينات عشوائية من الطلاب لمواجهة عمليات التزوير وتبين في بداية الأمر أن الطالب فادى أيمن ليس له قاعدة بيانات في وزارة التربية والتعليم".

وتابع:" بعد تتبع الأمر تبين أن هناك طالب آخر عمد في تزوير شهادة الثانوية العامة للطالب فادى أيمن والتحق بأحد الكليات وأصبح صاحب الشهادة الأصلية لا وجود له".