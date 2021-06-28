وكالة التعاون الدولى لتعزيز المساواة بين الجنسين توقع اتفاقيتين أمميتين

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتى تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولى الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر، وذلك فى إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولى الكورية للفترة 2021/2024.

تم توقيع الاتفاقيات بمقر وزارة التعاون الدولى، بحضور هونج جين ووك، السفير الكورى الجنوبى فى مصر، وفريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، والسيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والسيدة جيلان المسيرى، نائبة مُمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والسيد أوه يون كيوم، المدير القطرى بوكالة التعاون الدولى الكورية.

عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن عميق سعادتها بأن تشهد اليوم توقيع اتفاقيتى تعاون مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولى الكورية «كويكا»، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين غاية فى الأهمية حيث يتناولا قضيتين من أهم القضايا التى توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا وهى قضايا التمكين الاقتصادى للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة فى مصر، كما يولى المجلس القومى للمراة اهتماما كبيرا بهذه القضايا فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتوره مايا مرسى أهميه العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنيه وشركاء التنمية من اجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها فى كافه المجالات، موضحة أن ملف قضايا المرأة المصرية قد شهد خلال السنوات الماضيه تقدما كبيرا على كافة الاصعدة، وذلك فى ضوء دعم القياده السياسية للمرأة باقتناع وايمان حقيقى والمسانده لها والتى تعتبر تمكينها واجب وطنى، مشيرة إلى أن التنميه الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المراة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها على اكمل وجه.

وفى ختام كلمتها أثنت رئيسة المجلس على التعاون المشترك والمثمر مع وزارة التعاون الدولى ووزاره الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولى الكورية «كويكا» فى العمل على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة فى التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا فى المجتمع وفاعل رئيسى فى خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وشددت وزيرة التعاون الدولى، على أن الدمج الاجتماعى وإتاحة الفرصة على التساوى بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة فى سوق العمل فى مصر على التساوى مع الرجل ترفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 34%.

وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولى، على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجارى الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى، والقطاع الخاص، والذى يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التى ترفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.

فيما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية فى إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبى أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التى تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة.

من ناحيته أعرب السفير هونج هونج جين ووك، عن سعادته بشأن افتتاح حلقة جديدة من التعاون الانمائى بين مصر وكوريا بالمشاركة الفعالة للأمم المتحدة قائلُا: "فى الوقت الذى أصبحت فيه مص رمن الدول ذات الأولوية المشاركة فى التعاون الانمائى، فقد أصبحت كوريا الآن شريكًا للحكومة المصرية فى مكافحة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستكون حجر الأساس لبناء التعاون المتبادل فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين ".

وقد صرحت بيك سوك هى، نائبة رئيس كويكا فى رسالة عبر الفيديو، "أن كويكا تبذل جهودًا مُضنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة فى العديد من البلدان الشريكة، وفى عام 2019 أطلقت كويكا مبادرة “Fill the Gap” (سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت : ويسعدنى أنه قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة فى مصر كأول تعاون فى مجال المساواة بين الجنسين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآمل أن يعزز هذا التعاون الهادف مساهمة كويكا فى الجهود الوطنية لتحقيق المساواة والشراكة الإنمائية ككل".

وقالت فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، أن "الالتزام الوطنى بإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى والممارسات الضارة هو فى طليعة نجاحنا الجماعى فى حماية وتمكين النساء والفتيات فى مصر.

وأكملت تصريحها قائلة:يجب الاستمرار فى إعطاء الأولوية فى معالجة وتقديم الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية والوعى العام بين كل من الشباب والشابات وقادة المجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، فضلًا عن ضمان وجود آلية مناسبة ومتجاوبة وشاملة.

بينما صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر قائلة "التمكين الاقتصادى للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن خلال البرنامج الجديد الذى تم توقيعه اليوم، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما فى ذلك الشابات، على عمل لائق ويرتكز البرنامج على رؤية مصر بأن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة فى الأسواق التنافسية يعد محرك حاسم لنمو الاقتصاد الوطنى فى مصر. تتمتع النساء المتمكنات اقتصاديًا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار فى المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابى على رفاههن ورفاهية أسرهن ". جاء ذلك وفقًا لما تتماشى الجهود التى سيتم بذلها من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر"، الذى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية فى المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك فى محافظات بنى سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.

كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعى ومكافحته فى مصر" الذى ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الشباب والرياضة. يركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية فى معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعى والممارسات الضارة، فضلًا عن تعزيز الوعى المجتمعى بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعى والممارسات الضارة؛ ومن المقرر أن يستهدف المشروع المحافظات الثلاث التى تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة.