شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية لخريجى الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية الفنية، بديلا مناسبا لخريجى الشهادة الإعدادية، الذين لا يرغبون فى الالتحاق بالثانوى العام.

ونرصد فى التقرير التالى مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ـ تطبق المدارس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى

ـ يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات

ـ يحصل الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج

ـ يتلقى الطالب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي

ـ هناك فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج

ـ يحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي

وأوضحت الوزارة، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 21 فى 7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

وكان الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أوضح أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.