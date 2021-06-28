شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أسيوى: مصر بوتقة تنصهر فيها الثقافات والشعوب وتعزز الترابط الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خيرات ساريباي، المدير التنفيذي لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا "CICA"، حول زيارته القاهرة، إنها مدينة "قديمة وعجيبة"، شهدت ازدهار العديد من الحضارات على مدى آلاف السنين ، والأهم من ذلك أنها لا تزال بوتقة تنصهر فيها الثقافات والشعوب والأفكار.

وأضاف في مائدة مستديرة نظمتها سفارة كازاخستان بالقاهرة بمناسبة زيارته، إن مصر العربية تعد كجسر فريد بين آسيا وأفريقيا ، حيث ترحب بالثقافات والأفكار من هذه المناطق الضخمة وما وراءها، وهذا يجعلها الموقع المثالي للمناقشات المتعددة الجنسيات المتنوعة اليوم ، فضلاً عن كونها عضوًا قيمًا ومشرّفًا في CICA.

وأكد أن مصر كانت دولة عضو ذات قيمة وداعمة لـ CICA منذ أن بدأت المبادرة في أوائل التسعينيات.

وأوضح "لا شك في أن ممثلي العالم العربي يثريون بشكل كبير جدول أعمال المنتدى وأنشطته - بفضل دعمهم ومشاركتهم ، يمكن لـ CICA تعزيز التواصل بين العالم العربي والمناطق الفرعية الأخرى في آسيا."

ولفت أنه باعتبارها الجسر بين آسيا وأفريقيا ، تعد مصر جزءًا مهمًا من هذا الترابط الإقليمي ، لا سيما في ضوء الاهتمام المتزايد بسرعة بأفريقيا واقتصادها سريع النمو. في هذا الصدد ، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد لعب دورًا رائدًا في إقامة تواصل متعدد الأطراف لمعالجة القضايا الإقليمية المعاصرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتابع قائلا "ينبغي أيضًا الاعتراف بمساهمة مصر في عملية CICA على مر السنين ، حيث استضافت اجتماعات مجموعة عمل CICA الخاصة ولجنة كبار المسئولين في شرم الشيخ في مارس 2016. نأمل أن تستمر مصر في المشاركة البناءة في دعم عملية CICA ، لا سيما في ضوء الاستعدادات للاجتماع القادم لوزراء الخارجية هذا الخريف وقمة CICA السادسة في عام 2022 ، والتي تصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس CICA."

وأشار إلى أنه تم اقتراح مبادرة إنشاء CICA لأول مرة من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان ، نور سلطان نزارباييف ، في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 ، منذ ما يقرب من 30 عامًا.