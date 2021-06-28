شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو.. ثورة شعب.. بناء دولة.. إخلاص قائد.. عدد خاص غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 30 يونيو.. ثورة شعب.. بناء دولة.. إخلاص قائد.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا: كيف تحقق العواصم العربية الثلاث الاستفادة من مشروع «الشام الجديد»؟.. زيارة الرئيس السيسى إلى بغداد تاريخية وتحمل رسائل خاصة للشعب العراقى.. قمة بغداد بين مصر والعراق والأردن تؤكد على المصالح الاستراتيجية المشتركة والقضايا العربية الأساسية

الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى بمدينة الروبيكى ونقل مدابغ مجرى العيون.. نهاية السنوات الصعبة فى قطاع الصناعة.. وتخصيص 501 مصنع جديد بالمحافظات.. تسليم 7 مجمعات صناعية جديدة للمستثمرين بنهاية 2021.. 43 ألف فرصة عمل جديدة تم توفيرها للشباب





غدا.. عدد خاص 30 يونيو ثورة شعب بناء دولة إخلاص قائد

«التعليم» تحذر: سنتصدى بحسم لمحاولات الغش فى امتحانات الثانوية.. 1982 طالبا هكروا التابلت بهدف استخدامه فى الاختبارات.. والمدارس تنتهى من تسليم أرقام الجلوس





فى اتصال هاتفى برئيس الوزراء الإسرائيلي.. الرئيس السيسى يدعو لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. «بينيت» يعرب عن شكره وتقديره لجهود مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وتوصلها لوقف إطلاق النار الأخير

زيادة المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة الجديدة.. الحكومة: الزيادة أعلى من نسب الاستحقاق الدستورى لتصل لـ275.6 مليار جنيه مقارنة بـ258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021





وزير الخارجية: قلقون من تزايد نشاط «داعش» فى القارة الأفريقية «شكرى»: مصر ملتزمة بتعزيز التعاون مع الأفارقة فى مجال مكافحة الإرهاب.. وعازمون على القضاء على كل الجماعات المتطرفة

ﻫﺆﻻء ﻳﻬﻨﺌﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻰ ذﻛﺮى 30 يونيو.. رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻮاب: ﺛﻮرة ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ إرادﺗﻪ.. »ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ«: ﺷﻜﻠﺖ ﻓﺎرﻗﺎ ﻓﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮى.. وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ: اﻧﻄﻼق أزﻫﻰ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻀﺎل ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدهار





ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ.. اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴﺮى ﺑﻮزارة اﻷوﻗﺎف وﺻﻨﺪوق ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﻼح اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.. »اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ«: ﻟﺪﻳﻨﺎ 520 ألف علامة تجارية.. وﺗﺴﺠﻴﻞ 20% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﻼﻣﺎت ﺧﻼل الـ3 سنوات الماضية





راﻧﻴﺎ المشاط : ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ رواد اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر.. وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ ﺗﺆﻛﺪ: ﻣﺼﺮ ﻣﻦ أﺳﺮع اﻟﺪول ﻧﻤﻮا ﻓﻰ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.. ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.. وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻗﺼﺺ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ الآخرين



