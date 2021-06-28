شكرا لقرائتكم خبر عن طالب هندسة بدمياط يحرر محضرا لواقعة تنمر.. وعميد المعهد: مظهره غير لائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غرار واقعة طالبة كلية الآداب جامعة طنطا المعروفة إعلاميا بـ"طالبة الفستان"، والتى أعلنت أنها تعرضت للتنمر، تأتى واقعة الطالب مؤمن طارق المصري، من أبناء محافظة بورسعيد، يدرس بالمعهد العالي للهندسة بدمياط الجديدة، والذى تقدم بتحرير محضر إهانة وتنمر بقسم شرطة دمياط الجديدة يحمل رقم 1629 إدارى القسم.

وقال مؤمن المصرى لـ"الخليج 365" أنه تعرض للتنمر مع بداية لجنة امتحان «ميد ترم» في 22 مايو الماضي، وذلك أثناء امتحان مادة خرسانة مسلحة 1، وعند دخوله لجنة الامتحان كباقي زملائه، فوجئ برئيس اللجنة برفقة المراقب يتحدثون معه قائلين: "المنظر لا يليق"، حيث يرتدي سلسلة وشعره مربوط بـأستك.

وطلب رئيس اللجنة استدعاء الطالب إلى مكتب عميد الكلية: قالي تعالى معايا مكتب العميد وقابلت العميد الذى قال لى المظهر ده لا يتناسب مع الكلية اسمح لك بدخول امتحان اليوم ولكن لن يسمح بدخولك غدا بالشكل ده تانى".

وقال مؤمن إنه ترك الامتحان والكلية وعاد إلى منزله مستنجدًا بوالدته، وقام بتحرير محضر في مركز شرطة دمياط الجديدة لحفظ حقه.

ومن جانبة أكد الدكتور أوسامي راجح، عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، أن اللائحة الجامعية تمنع دخول أي طالب بملابس أو بمنظر غير لائق للجامعة سواء طالب أو طالبة.

وأشار إلى أنه طلب تليفون والد الطالب الذى قال إنه يعمل خارج مصر وطلب تليفون منزلهم للتواصل مع والدته مشيرا إلى أنه سمح للطالب بدخول امتحان اليوم حرصا على مستقبله وأكد عليه بعدم الدخول إلى المعهد بملابس لاتليق بالمكان.