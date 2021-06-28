شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة عن طالب كلية الطب: موقفه سليم وسيؤدى امتحان المادة التى مُنع منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن الطالب فادى ايمن والذى تم منعه من أداء امتحانات كلية الطب بجامعة القاهرة ، بسبب وجود خطأ فى شهادة الحصول على الثانوية العامة ، وإحالته للشئون القانونية لمراجعة موقفه مع وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إجراء امتحان بديل للمادة التى لم يمتحنها .

وكتب الدكتور الخشت فى بوست له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك "ألف مبرووك ابني فادي.. ظهرت الحقيقة .. نحن لا نضيع أبناءنا وسوف يتم إجراء امتحان بدل المادة التي لم تمتحنها".

وكانت كشفت مصادر مطلعة بجامعة القاهرة، التفاصيل الكاملة لواقعة الطالب فادى أيمن، طالب كلية الطب الذى تم إبلاغه بالمنع من حضور امتحانات نهاية العام الدراسى الثانى، وذلك لعدم صحة شهادة إتمام الثانوية العامة، مؤكدة المصادر أنه بالتزامن مع إجراء عمليات المراجعة الدورية لملفات الطلاب بالكلية، تبين أن الطالب ارفق شهادة ثانوية عامة غير صحيحة وبالتالي تم إبلاغه بمراجعة الشئون القانونية بالجامعة.

وأضافت المصادر فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الشئون القانونية بالجامعة كلفت الطالب بمراجعة درجاته والمطابقة مع رقم الجلوس لاتخاذ الاجراء اللازم ، لافتة إلى أن الجامعة فى انتظار رد وزارة التربية والتعليم بشأن حالة الطالب .

وفى نفس السياق، وفى استجابة سريعة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمطالبات عدد من الطلاب بكلية الطب، قال رئيس جامعة القاهرة إنه يتابع الموضوع بصورة مباشرة وجارى التحقق حال ثبت أن للطالب حقا فسوف يأخذه، ولن يضار أبدا حال ثبوت صحة أوراقة.

وكشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة الطالب فادى أيمن، المقيد بكلية الطب جامعة القاهرة، بعد ظهور الطالب في فيديو يؤكد فيه أنه يدرس في كلية الطب، وفوجئ أنه تم منعه من دخول الامتحان من جانب الكلية، موضحا أنه جار بحث موقف الطالب للوقوف على تفاصيل ما أعلنه الطالب.

وأوضحت المصادر، أن موقف الطالب بعد الرجوع إلى كنترول الثانوية العامة سليم، ولكن سيتم مراجعة السجلات في الإدارة العامة في الامتحان، مشددة على أن الوزارة حريصة على حصول الطالب على حقه، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع الكنترول التابع له وإدارة الإحصاء وموقفه سليم، لافتة إلى أن الطالب دفعة الثانوية العامة 2019.

وأشارت إلى أن الكلية أرسلت خطابا إلى الإدارة العامة للامتحانات للاستعلام على درجة الطالب في الثانوية العامة، موضحة أن الطالب حاصل على مجموع 405 درجات في الثانوية العامة.

وقال الطالب فادى أيمن، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من إدارة شئون الطلبة في الكلية بمنعه من دخول الامتحان وضرورة التوجه إلى الشئون القانونية، موضحا أن الكلية أكدت للطالب أن نتيجة الثانوية العامة مزورة ورقم الجلوس لا يخصه، مؤكدا أنه يحتفظ برقم جلوسه الأصلى، لافتا إلى أنه توجه إلى الإدارة العامة للامتحان فى الوزارة وتبين أن رقم جلوسه تم تغييره.

راجعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم أوراق الطالب فادي أيمن المقيد بكلية الطب جامعة القاهرة، بعدما تردد أن رقم جلوسه مزور والدرجات الحاصل فى الثانوية العامة دفعة 2019 عليها غير حقيقة، حيث أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الطالب موقفه سليم ولا يوجد أى تزوير ، لافتة إلى أن ولى أمر الطالب حضر مراجعة الأوراق بالإدارة العامة للامتحانات.

وقالت المصادر: نتيجة الطالب صحيحة وحصل بالفعل على 405 درجات في الثانوية العامة، ورقم جلوسه يتطابق مع النتيجة التي حصل عليها وهذه البيانات موجودة فى إدارة الإحصاء والكنترول والوزارة سوف تخاطب جامعة القاهرة، لاستكمال الطالب مساره فى كلية الطب بالفرقة الثانية ويؤدي امتحاناته بشكل طبيعي، مع محاسبة المقصرين.