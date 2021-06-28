تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر 45 يومًا بتهمة الانضمام للإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس الحسن خيرت الشاطر، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتحريض ضد الدولة، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

وجهت النيابة للمتهم الحسن خيرت الشاطر في القضية 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

واتهمت النيابة الحسن خيرت الشاطر بالاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى المتهم الحسن خيرت الشاطر، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.