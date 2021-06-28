تجديد حبس علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس علاء عبدالفتاح والمحامي محمد الباقر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

ويواجه علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر في القضية 1356 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.