انقلاب سيارة سوزوكي فان في ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية قائد ومستقلي سيارة سوزوكي فان من الموت إثر سقوطها في ترعة المريوطية، جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة سوزوكي فان بطريق المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانقلابها وسقوطها بمجرى الترعة.

ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، وتم إنقاذ الركاب، والاستعانة بمعدات الحي لانتشال حطام السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.