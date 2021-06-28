والد طالب طب القاهرة المتهم بتزوير شهادة الثانوية يكشف تفاصيل الأزمة: "مشكلة كبيرة جدًا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال أيمن منصور، والد الطالب "فادي" الذي اتهم بتزوير شهادة الثانوية العامة، لدخول كلية الطب قصر العيني، إن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، تواصل معه تليفونيًا.

وأضاف "أيمن" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الوزير وعده بالتحقيق في الأزمة، قائلًا إن المصريين الآن يعيشون في ظل الجمهورية الجديدة التي تضمن تحقيق العدل، وأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه.

وأوضح: "الموضوع كبير أوي وصعب جدًا جدًا، عايز حق فادي، مش عايز غير أن حق فادي يرجع".

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة اتهام طالب بالفرقة الثانية كلية الطب جامعة القاهرة بتزوير نتيجة الثانوية العامة.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، إن الطالب "مجني عليه" وكان ضحية لعملية تزوير لبياناته لشخص آخر، مؤكدًا أن نتيجة الطالب التي حصل عليها في الثانوية العامة 2019 صحيحة، وهي 405 درجات من 410.

ولفت المصدر إلى أنه في البداية لم يتم ظهور نتيجة الطالب عندما طلب الحصول على بيان درجات من الإدارة العامة للامتحانات، وأنه بالبحث تم الوصول إلى نتيجة الطالب في الكنترول، ومن ثم اكتشاف عملية التزوير.

وأوضح المصدر أن الموضوع برمته تحول إلى النيابة العامة؛ للفصل فيه، والتعرف على المتسببين في قضية التزوير، وأن الطالب نتيجته صحيحة، و"مجني عليه".

وكانت كلية الطب بجامعة القاهرة، قررت منع دخول الطالب (ف. أ) المسجل بالفرقة الثانية بالكلية، بدعوى تقديم شهادة ثانوية عامة مزورة.​