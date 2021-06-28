أول تعليق من رئيس جامعة القاهرة بشأن تزوير طالب بـ"طب القاهرة" نتيجة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الطالب فادي أيمن الذي منع من أداء امتحانات كلية الطب بجامعة القاهرة، بسبب خطأ في شهادة الثانوية العامة وإحالته للشئون القانونية لمراجعة موقفه مع وزارة التربية والتعليم- إنه سيتم إجراء امتحان بديل للمادة التي لم يمتحنها الطالب.

وكتب الدكتور الخشت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبرووك ابني فادي.. ظهرت الحقيقة.. نحن لا نضيع أبناءنا، وسيتم إجراء امتحان بدل المادة التي لم تمتحنها".

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل واقعة اتهام طالب بالفرقة الثانية كلية الطب جامعة القاهرة بتزوير نتيجة الثانوية العامة.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، إن الطالب "مجني عليه" وكان ضحية لعملية تزوير لبياناته لشخص آخر، مؤكدًا أن نتيجة الطالب التي حصل عليها في الثانوية العامة 2019 صحيحة، وهي 405 درجات من 410.

ولفت المصدر إلى أنه في البداية لم يتم ظهور نتيجة الطالب عندما طلب الحصول على بيان درجات من الإدارة العامة للامتحانات، وأنه بالبحث تم الوصول إلى نتيجة الطالب في الكنترول، ومن ثم اكتشاف عملية التزوير.

وأوضح المصدر أن الموضوع برمته تحول إلى النيابة العامة، للفصل فيه، والتعرف على المتسببين في قضية التزوير، وأن الطالب نتيجته صحيحة و"مجني عليه".

وكانت كلية الطب بجامعة القاهرة قررت منع دخول الطالب (ف. أ) المسجل بالفرقة الثانية بالكلية، بدعوى تقديم شهادة ثانوية عامة مزورة.​