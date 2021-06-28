شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطلق الجزء الثانى من الحملة الترويجية لمصر بالسوق العربى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن المحتوى الدعائي الجديد الذي تم إطلاقه خلال الجزء الثاني من الحملة يشمل فيلم قصير ومحتوى دعائى مصور تم من خلاله التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي، علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية.
وأضاف أحمد يوسف أنه من خلال عرض المنتج السياحي والأثري المصري يتم دعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.
ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث أنه يمثل أكثر من 20 % من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.