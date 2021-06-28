شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة السودانية: ننسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفنا من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

الحكومة السودانية: ننسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفنا من سد النهضةأكدت الحكومة السودانية، أنها تنسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفها من سد النهضة، مشيرة أن أى اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.

وأضافت الحكومة السودانية لقناة العربية، أنه لا علاقة لأى اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، وأن أى اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة، متابعة: "وضعنا 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا".



ونفت الحكومة السودانية، قبولها الملء الثانى لسد النهضة.

الصحة: 74.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزلكشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية لــ 74.9 % بعد تعافي 210052 حتى اليوم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





الداخلية توفر أغذية مخفضة بمبادرة كلنا واحد و755 شادرا على مستوى الجمهوريةأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد) والتى سوف تستمر لمدة عشرون يومًا اعتبارا من امس الإثنين بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى (755) فرعا على مستوى الجمهورية، أب يذبح ابنه فى الدقهلية بـ"مشرط".. ويعترف: عنده كهرباء زيادة بالمخ.. فيديوقدم ”الخليج 365”، بثا مباشر، لكواليس محاكمة أب متهم بذبح ابنه بمشرط وهى الواقعة التى شهدتها قرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعدما تخلص أب من ابنه بذبحه بمشرط طبي.





"النواب" يوافق على اتفاقية زيادة أسهم مصر ببنك التنمية الإفريقى: يرسخ مكانة القاهرةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.





وزير الاتصالات: إطلاق 75 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية حتى الآنأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.





"شكرى": قلقون من تزايد نشاط المجموعات التابعة لداعش فى بعض المناطق بأفريقياشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي لداعش.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، مشدداً على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.





غدا استمرار ارتفاع الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة وأسوان 44تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد . "شكرى" يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا تطورات قضية سد النهضةبحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية ومن بينها سد النهضة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر". السفير الأردنى لدى القاهرة: نتطلع لتعزيز التعاون الثقافى مع مصرأكد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم تطلّع الأردن ومصر لتعزيز التعاون الثقافى وتعميقه فى جميع مجالاته.